Пожар в Загатале взят под контроль

Пожар в горно-лесистой местности близ села Юхары Тала Загатальского района взят под контроль, в настоящее время на территории ведутся работы по охлаждению.

Пожар в горно-лесистой местности близ села Юхары Тала Загатальского района взят под контроль, в настоящее время на территории ведутся работы по охлаждению.

Как сообщила Report пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, сотрудниками местных структур МЭПР и Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям предпринимаются меры по тушению пожаров, произошедших на высокогорных территориях села Тикянлы Габалинского района и села Дашагыл Огузского района.

По словам представителя министерства, на место пожара мобилизованы более 300 сотрудников всех местных структур МЭПР.