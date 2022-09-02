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Пожар в Загатале взят под контроль

Пожар в Загатале взят под контроль Пожар в горно-лесистой местности близ села Юхары Тала Загатальского района взят под контроль, в настоящее время на территории ведутся работы по охлаждению.
Экология
2 сентября 2022 г. 19:58
Пожар в Загатале взят под контроль

Пожар в горно-лесистой местности близ села Юхары Тала Загатальского района взят под контроль, в настоящее время на территории ведутся работы по охлаждению.

Как сообщила Report пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, сотрудниками местных структур МЭПР и Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям предпринимаются меры по тушению пожаров, произошедших на высокогорных территориях села Тикянлы Габалинского района и села Дашагыл Огузского района.

По словам представителя министерства, на место пожара мобилизованы более 300 сотрудников всех местных структур МЭПР.

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Версия на английском языке Fire in Zagatala brought under control
Версия на азербайджанском языке Zaqataladakı yanğın nəzarət altına alınıb

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