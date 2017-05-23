Пожар в Нефтчалинском районе распространился на территорию Ширванского национального парка

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ На границе Ширванского национального парка с поселком Мушфигабад Нефтчалинского района произошел пожар. Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, из-за сильного ветра пожар за короткое время распространился на территорию Ширванского национального парка.

Для тушения пожара на место немедленно прибыли сотрудники местных структур МЭПР и министерства по чрезвычайным ситуациям, за короткий срок пожар полностью локализован и потушен.

В результате пожара на территории национального парка сгорело около 3 га сухой травы.

Ведется работа по выяснению причин пожара и определению нанесенного ущерба.