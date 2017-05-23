 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пожар в Нефтчалинском районе распространился на территорию Ширванского национального парка

    На территории национального парка сгорело около 3 гектаров сухой травы© Eco.gov.az

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ На границе Ширванского национального парка с поселком Мушфигабад Нефтчалинского района произошел пожар. Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, из-за сильного ветра пожар за короткое время распространился на территорию Ширванского национального парка.

    Для тушения пожара на место немедленно прибыли сотрудники местных структур МЭПР и министерства по чрезвычайным ситуациям, за короткий срок пожар полностью локализован и потушен.

    В результате пожара на территории национального парка сгорело около 3 га сухой травы.

    Ведется работа по выяснению причин пожара и определению нанесенного ущерба.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi