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Пожар, начавшийся на территории муниципалитета Сиазани, перекинулся на лес

Пожар, начавшийся на территории муниципалитета Сиазани, перекинулся на лес "Пожар, начавшийся сегодня утром на территории муниципалитета Сиазанского района, в настоящее время перекинулся на лес"
Экология
20 августа 2022 г. 14:20
Пожар, начавшийся на территории муниципалитета Сиазани, перекинулся на лес

"Пожар, начавшийся сегодня утром на территории муниципалитета Сиазанского района, в настоящее время перекинулся на лес"

Как передает Report, об этом сообщил глава Шабранского регионального центра лесного хозяйства Эльбрус Алиев.

Он отметил, что принимаются неотложные меры по тушению и предотвращению распространения пожара на большие территории:

"Пожар на территории Шабранского района локализован. Пожары в Шабране и Сиазани потрясли всех нас, опять природа пострадала от людской неосторожности. Со дня начала пожара все сотрудники местных органов МЭПР, пожарные МЧС, представители общественности работают над предотвращением распространения огня на более обширные территории”.

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Версия на азербайджанском языке Фото Siyəzəndə bələdiyyə ərazisində başlayan yanğın meşə sahəsinə keçib

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