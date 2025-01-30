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Постпред Азербайджана и региональный директор Фонда ООН обсудили последствия изменения климата

Постпред Азербайджана и региональный директор Фонда ООН обсудили последствия изменения климата Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев и региональный директор Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии Флоренс Бауэр обсудили последствия изменения климата.
Экология
30 января 2025 г. 07:43
Постпред Азербайджана и региональный директор Фонда ООН обсудили последствия изменения климата

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев и региональный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по Восточной Европе и Центральной Азии Флоренс Бауэр обсудили последствия изменения климата.

Как передает Report, об этом представитель всемирной организации написала на своей странице в соцсети Х.

"Для меня большая честь встретиться с новым постоянным представителем Азербайджана при ООН послом Тофигом Мусаевым. Обсудили влияние изменения климата на репродуктивное здоровье после COP29", - указала Ф.Бауэр.

Стороны также обсудили совместную работу по повышению демографической устойчивости в Азербайджане.

Напомним, что Т.Мусаев ранее рассказал в Нью-Йорке об инвестиционных возможностях региона.

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