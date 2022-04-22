Посольство США в Азербайджане отмечает День Земли

В апреле посольство США в Баку официально запустит "Программу мониторинга качества воздуха" (AQMP). Она включает в себя средство измерения (MET One BAM 1020), сертифицированное Агентством по охране окружающей среды США (EPA), веб-сайт по индексу качества

В апреле посольство США в Баку официально запустит "Программу мониторинга качества воздуха" (AQMP). Она включает в себя средство измерения (MET One BAM 1020), сертифицированное Агентством по охране окружающей среды США (EPA), веб-сайт по индексу качества воздуха в режиме реального времени и сведения на веб-странице посольства.

Как передает Report, посольство США объявляет об этой инициативе по случаю Дня Земли, отмечаемого 22 апреля. В США День Земли не является официальным праздником, но широко отмечается. Американцы всех возрастов принимают участие в мероприятиях, направленных на повышение осведомленности общественности об экологических проблемах. Загрязнение воздуха - это серьезная угроза для глобального здоровья. В феврале 2015 года Государственный департамент США и EPA договорились о сотрудничестве в вопросе информации о качестве воздуха в режиме реального времени со всего мира путем добавления данных посольств США к уже опубликованным данным EPA о качестве воздуха в Соединенных Штатах.

Программа мониторинга качества воздуха будет отслеживать и регистрировать уровень микрочастиц (PM2.5) в воздухе за пределами посольства и преобразовывать данные по шкале индекса качества воздуха (AQI), созданной EPA.