Посольство США призвало все дипмиссии поддержать "Год солидарности во имя зеленого мира" и COP29 в Азербайджане

Посольство США призвало все дипмиссии поддержать "Год солидарности во имя зеленого мира" и COP29 в Азербайджане

Посольство США в Азербайджане призвало международные миссии присоединиться к внедрению новой экологической политики в текущем году.

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Посольство США заявило о готовности присоединиться к празднованию "Года солидарности во имя зеленого мира" и COP29 в Азербайджане и объявило о ряде зеленых инициатив. К этому оно призвало и другие посольства и представительства в нашей стране. Как передает Report, об этом говорится на странице посольства США в социальной сети "Х". "Во время вручения верительных грамот посол Марк Либби поздравил президента Ильхама Алиева с проведением COP29 в Азербайджане. Мы в посольстве США в Баку хотели бы присоединиться к Азербайджану в праздновании "Года солидарности во имя зеленого мира" и COP29 зелеными инициативами", - говорится в публикации. В частности, для энергоснабжения посольства установлены солнечные панели, для автопарка приобретены три электромобиля и др. Посольство обратилось к другим диппредставительствам: "Бросаем дружеский вызов другим международным миссиям, находящимся в Азербайджане, внедрять в этом году новые и креативные зеленые инициативы. Улучшим окружающую среду вместе!" We issue a friendly challenge to other international missions here in Azerbaijan to implement new and creative green policies this year. We look forward to improving the environment together! #AmbLibby #COP29 #gogreen — U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) January 19, 2024 Подпишитесь на наш Telegram канал

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