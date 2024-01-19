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Посольство США призвало все дипмиссии поддержать "Год солидарности во имя зеленого мира" и COP29 в Азербайджане

Посольство США призвало все дипмиссии поддержать "Год солидарности во имя зеленого мира" и COP29 в Азербайджане Посольство США в Азербайджане призвало международные миссии присоединиться к внедрению новой экологической политики в текущем году.
Экология
19 января 2024 г. 11:01
Посольство США призвало все дипмиссии поддержать Год солидарности во имя зеленого мира и COP29 в Азербайджане

Посольство США заявило о готовности присоединиться к празднованию "Года солидарности во имя зеленого мира" и COP29 в Азербайджане и объявило о ряде зеленых инициатив. К этому оно призвало и другие посольства и представительства в нашей стране.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства США в социальной сети "Х".

"Во время вручения верительных грамот посол Марк Либби поздравил президента Ильхама Алиева с проведением COP29 в Азербайджане. Мы в посольстве США в Баку хотели бы присоединиться к Азербайджану в праздновании "Года солидарности во имя зеленого мира" и COP29 зелеными инициативами", - говорится в публикации.

В частности, для энергоснабжения посольства установлены солнечные панели, для автопарка приобретены три электромобиля и др.

Посольство обратилось к другим диппредставительствам: "Бросаем дружеский вызов другим международным миссиям, находящимся в Азербайджане, внедрять в этом году новые и креативные зеленые инициативы. Улучшим окружающую среду вместе!"

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Версия на английском языке US embassy issues challenges to other international missions in Azerbaijan
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