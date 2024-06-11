Посол Словении: Инициативы Азербайджана в борьбе с изменением климата очень ценны для нас

Азербайджан выделяется в борьбе с изменением климата, и мы, словенцы, очень ценим такие инициативы.

Азербайджан среди ведущих стран в борьбе с изменением климата, в Словении очень ценят подобные инициативы.

Об этом анкарскому бюро Report заявил посол Словении в Азербайджане (с резиденцией в Анкаре) Горазд Ренчел.

Посол отметил, что в COP29 примет участие и делегация из Словении.

Горазд Ренчел расценил борьбу с изменением климата как одну из общих сфер в азербайджано-словенском сотрудничестве: “В целом Азербайджан выделяется как место проведения крупных международных соревнований и конференций”.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.