Посол Швеции: Скандинавские страны могут стать важным партнером Азербайджана на пути к зеленому переходу

Скандинавские страны могут стать важным партнером Азербайджана на пути к зеленому переходу.

Скандинавские страны могут стать важным партнером Азербайджана на пути к зеленому переходу.

Как передает Report, об этом сказал посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренцсон в ходе панельной дискуссии в рамках инициативы "зеленой модели" развития стран Северной Европы (NORDIC TALKS: Nordic Green Model) в Баку.

По его словам, скандинавские страны уже много лет находятся в авангарде продвижения целей устойчивого развития как на национальном, так и на глобальном уровне.

"Опыт скандинавских стран показал, что экологическая и климатическая политика, с одной стороны и экономический рост и конкурентоспособность, с другой стороны, не являются взаимоисключающими", - отметил Лоренцсон.

Он подчеркнул, что "северные страны могут стать важным партнером Азербайджана в его продолжающемся и амбициозном зеленом переходе, в том числе предлагая зеленые технологические решения через наши компании". По словам Лоренцсона, стремление Азербайджана к озеленению экономики на всех уровнях открывает широкие возможности для сотрудничества со шведскими и скандинавскими компаниями.

В то же время он подчеркнул, что Азербайджан взял хороший пример у Швеции, отдав приоритет строительству умных и устойчивых городов.

"В преддверии COP29, который пройдет в Баку в ноябре, наш регион также будет активно выступать за продвижение эффективных решений на международных переговорах по климатическим проблемам", - добавил посол.