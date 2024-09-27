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Посол Финляндии: Зеленый переход и защита окружающей среды являются для нас приоритетом

Посол Финляндии: Зеленый переход и защита окружающей среды являются для нас приоритетом На сегодняшний день 50% технологической промышленности Финляндии служит реализации целей устойчивого развития и зеленого перехода.
Экология
27 сентября 2024 г. 20:38
Посол Финляндии: Зеленый переход и защита окружающей среды являются для нас приоритетом

На сегодняшний день 50% технологической промышленности Финляндии служит реализации целей устойчивого развития и зеленого перехода.

Как сообщает Report, об этом сказала посол Финляндии в Азербайджане и других странах Южного Кавказа Кирсти Наринен в ходе панельной дискуссии в рамках инициативы "зеленой модели" развития стран Северной Европы (NORDIC TALKS: Nordic Green Model) в Баку.

Наринен отметила, что зеленый переход и защита окружающей среды находятся в приоритете Финляндии, и эта политика не изменится даже при смене правительства.

"Это национальный интерес и национальная необходимость", - подчеркнула она.

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Версия на английском языке Finland's ambassador: Green transition and environmental protection are top priorities

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