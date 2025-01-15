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Посол Азербайджана в Мексике встретился с казахстанским коллегой

Посол Азербайджана в Мексике встретился с казахстанским коллегой Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов встретился с новоназначенным послом Казахстана в этой стране Алмуратом Турганбековым.
Экология
15 января 2025 г. 04:09
Посол Азербайджана в Мексике встретился с казахстанским коллегой

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов встретился с новоназначенным послом Казахстана в этой стране Алмуратом Турганбековым.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в соцсети Х.

"Для меня большая честь и удовольствие приветствовать моего дорогого брата посла Казахстана Алмурата Турганбекова. Желаем успехов в вашей деятельности в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Мексике", – отметил глава азербайджанской дипмиссии, сопроводив публикацию совместным фото.

Отметим, что Турганбеков назначен послом Казахстана в Мексике в ноябре прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Meksikadakı səfiri qazaxıstanlı həmkarı ilə görüşüb

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