Посол Азербайджана в Мексике встретился с казахстанским коллегой

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов встретился с новоназначенным послом Казахстана в этой стране Алмуратом Турганбековым.

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов встретился с новоназначенным послом Казахстана в этой стране Алмуратом Турганбековым.

Как сообщает Report , об этом азербайджанский дипломат написал в соцсети Х.

"Для меня большая честь и удовольствие приветствовать моего дорогого брата посла Казахстана Алмурата Турганбекова. Желаем успехов в вашей деятельности в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Мексике", – отметил глава азербайджанской дипмиссии, сопроводив публикацию совместным фото.

Отметим, что Турганбеков назначен послом Казахстана в Мексике в ноябре прошлого года.