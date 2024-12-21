Посол Азербайджана обсудил с вице-президентом Ирана сотрудничество в сфере климата

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде обсудил вопросы сотрудничества в области климата и охраны окружающей среды с вице-президентом соседней страны, председателем Организации по охране окружающей среды Шиной Ансари.

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде обсудил вопросы сотрудничества в области климата и охраны окружающей среды с вице-президентом соседней страны, председателем Организации по охране окружающей среды Шиной Ансари.

Как передает Report ", об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

"Посол Али Ализаде встретился с вице-президентом Ирана, руководителем Организации по охране окружающей среды Шиной Ансари и обсудил вопросы сотрудничества в области климата и охраны окружающей среды. Посол также ознакомился с проходящей в Иране "22-й Международной выставкой окружающей среды", – отмечается на странице дипломатического представительства в соцсети Х.

Напомним, что в прошлом месяце вице-президент Ирана находилась с визитом в Азербайджане для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).