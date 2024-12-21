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Посол Азербайджана обсудил с вице-президентом Ирана сотрудничество в сфере климата

Посол Азербайджана обсудил с вице-президентом Ирана сотрудничество в сфере климата Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде обсудил вопросы сотрудничества в области климата и охраны окружающей среды с вице-президентом соседней страны, председателем Организации по охране окружающей среды Шиной Ансари.
Экология
21 декабря 2024 г. 19:44
Посол Азербайджана обсудил с вице-президентом Ирана сотрудничество в сфере климата

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде обсудил вопросы сотрудничества в области климата и охраны окружающей среды с вице-президентом соседней страны, председателем Организации по охране окружающей среды Шиной Ансари.

Как передает Report", об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

"Посол Али Ализаде встретился с вице-президентом Ирана, руководителем Организации по охране окружающей среды Шиной Ансари и обсудил вопросы сотрудничества в области климата и охраны окружающей среды. Посол также ознакомился с проходящей в Иране "22-й Международной выставкой окружающей среды", – отмечается на странице дипломатического представительства в соцсети Х.

Напомним, что в прошлом месяце вице-президент Ирана находилась с визитом в Азербайджане для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri İranın vitse-prezidenti ilə iqlim sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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