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Посол Азербайджана обсудил двустороннее сотрудничество с главой Агентства по охране окружающей среды Афганистана

Посол Азербайджана обсудил двустороннее сотрудничество с главой Агентства по охране окружающей среды Афганистана Посол Азербайджана в Кабуле Ильхам Мамедов обсудил с главой Национального агентства по охране окружающей среды (НАООС) Афганистана Мати-уль-Хаком Халисом участие Кабула в климатических конференциях и возможное расширение двустороннего сотрудничества.
Экология
5 мая 2025 г. 05:11
Посол Азербайджана обсудил двустороннее сотрудничество с главой Агентства по охране окружающей среды Афганистана

Посол Азербайджана в Кабуле Ильхам Мамедов обсудил с главой Национального агентства по охране окружающей среды (НАООС) Афганистана Мати-уль-Хаком Халисом участие Кабула в климатических конференциях и возможное расширение двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом Агентство сообщило в Facebook.

Во время встречи афганская сторона выразила благодарность Азербайджану за успешное проведение климатического саммита COP29 и поддержку участия Афганистана в этом важном глобальном форуме. Стороны также обменялись мнениями о культурных и региональных связях двух стран, а также о влиянии изменения климата на общий географический ареал.

Глава агентства подчеркнул важность расширения двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды и призвал Азербайджан поддержать активное участие Афганистана в саммите COP30, который пройдет в Бразилии. Он также выразил намерение афганской стороны наладить обмен научным и техническим опытом, повысить кадровый потенциал и подписать соглашения о совместной экологической работе.

Посол Ильхам Мамедов, в свою очередь, отметил важность включения Афганистана в глобальные климатические процессы и подчеркнул его уязвимость перед изменением климата. Дипломат обратил внимание на разрушительные последствия недавних наводнений в Афганистане и добавил, что Азербайджан готов поделиться опытом в области возобновляемой энергии и постепенно отказывается от использования ископаемого топлива.

В завершение встречи стороны подтвердили свою приверженность борьбе с изменением климата, реализации целей устойчивого развития, а также участию в региональных и международных экологических инициативах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Əfqanıstanın Ətraf Mühit Agentliyinin rəhbəri ilə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

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