Агентство: Наблюдается активизация на оползневых зонах

В результате недавних дождей наблюдется относительная активность потенциальных зон оползневых процессов. Об этом Report заявил председатель правления Агентства геологоразведки Али Алиев. По его словам, оползневые процессы связаны с увеличением об

Недавние осадки вызвали относительную активизацию на потенциальных оползневых зонах в стране.



Об этом Report заявил председатель правления Агентства геологоразведки при Министерстве экологии и природных ресурсов Али Алиев.



По его словам, оползневые процессы связаны с увеличением объема атмосферных осадков: "В Огузе произошел оползень. Наши специалисты уже находятся в этом районе. Оползневые процессы наблюдаются на территории Лерикского района, в частности в селах Вери Алиабад и Лармаруд, где сейчас работают наши специалисты. Также наблюдается активность на потенциальных оползневых участках автодороги Лянкяран-Лерик. Кроме того, ведется постоянный мониторинг в шести существующих оползневых зонах на Абшеронском полуострове".



По словам Али Алиев, сегодня наблюдается слабая активность оползневых участков в массиве Нюбар и Масазыре: "Пока серьезного оползневого процесса не наблюдается. На названных участках ведется регулярный мониторинг".