При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Абшеронском национальном парке состоялась заключительная акция по посадке деревьев в рамках Республиканского озеленительного марафона ("Зеленый марафон") 2021 года и велопробег в рамках проекта EU4Climate Программы развития ООН.
Было посажено миллионное дерево "Зеленого марафона" 2021 года и тем самым была завершена кампания по посадке деревьев.
Отметим, что в рамках кампании "Зеленый марафон" весной и осенью этого года по всей стране прошли массовые посадки деревьев. Основная цель кампании по посадке деревьев - увеличить зеленые зоны нашей страны, поощрять посадку деревьев, внести вклад в охрану окружающей среды.
Региональный проект EU4Climate, финансируемый Европейским Союзом, направлен на поддержку интеграции и реализации целей устойчивости к климатическим изменениям и низкого уровня эмиссий в странах-партнерах в соответствии с Парижским соглашением. Проведенный в Абшеронском национальном парке велопробег, наряду с другими мероприятиями, был организован в рамках данного проекта по популяризации экологически чистого транспорта в нашей стране и празднованию Европейской недели мобильности.
Экологическое мероприятие, организованное в Абшеронском национальном парке, поддерживает глобальные усилия по достижению целей по сокращению выбросов парниковых газов, поставленных на проведенной в Глазго в ноябре этого года 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН о климатических изменениях. В связи с этим общественное объединение IDEA призывает всех выполнять возложенные обязанности, защищать окружающую среду, вносить вклад в расширение площади зеленых насаждений в то время, как мировое сообщество ведет борьбу по охране природы нашей планеты.