О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посажено миллионное дерево "Зеленого марафона"

Посажено миллионное дерево "Зеленого марафона" При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Абшеронском национальном парке состоялась заключительная акция по посадке деревьев в рамках Республиканского озеленительного марафон
Экология
4 декабря 2021 г. 19:52
Посажено миллионное дерево Зеленого марафона

При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Абшеронском национальном парке состоялась заключительная акция по посадке деревьев в рамках Республиканского озеленительного марафона ("Зеленый марафон") 2021 года и велопробег в рамках проекта EU4Climate Программы развития ООН.

Как сообщили Report в Общественном объединении IDEA, в мероприятии приняли участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, министр оборонной промышленности, президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев, а также представители Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и Международной организации по миграции, послы Великобритании, Бельгии, Таджикистана, Болгарии, Греции и Израиля в Азербайджане и другие представители дипкорпусов.

Было посажено миллионное дерево "Зеленого марафона" 2021 года и тем самым была завершена кампания по посадке деревьев.

Отметим, что в рамках кампании "Зеленый марафон" весной и осенью этого года по всей стране прошли массовые посадки деревьев. Основная цель кампании по посадке деревьев - увеличить зеленые зоны нашей страны, поощрять посадку деревьев, внести вклад в охрану окружающей среды.

Региональный проект EU4Climate, финансируемый Европейским Союзом, направлен на поддержку интеграции и реализации целей устойчивости к климатическим изменениям и низкого уровня эмиссий в странах-партнерах в соответствии с Парижским соглашением. Проведенный в Абшеронском национальном парке велопробег, наряду с другими мероприятиями, был организован в рамках данного проекта по популяризации экологически чистого транспорта в нашей стране и празднованию Европейской недели мобильности.

Экологическое мероприятие, организованное в Абшеронском национальном парке, поддерживает глобальные усилия по достижению целей по сокращению выбросов парниковых газов, поставленных на проведенной в Глазго в ноябре этого года 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН о климатических изменениях. В связи с этим общественное объединение IDEA призывает всех выполнять возложенные обязанности, защищать окружающую среду, вносить вклад в расширение площади зеленых насаждений в то время, как мировое сообщество ведет борьбу по охране природы нашей планеты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото“Yaşıl Marafon”nun 1 milyonuncu ağacı əkilib

Самое читаемое

Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
Фото Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
30 ноября 2021 г. 02:38
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"
30 ноября 2021 г. 15:14
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
3 декабря 2021 г. 12:08
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
2 декабря 2021 г. 00:53
Ла Лига: Реал победил Атлетик
ВидеоЛа Лига: "Реал" победил "Атлетик"
2 декабря 2021 г. 01:58
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
1 декабря 2021 г. 22:48
АПЛ: Ливерпуль разгромил Эвертон
АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Эвертон"
2 декабря 2021 г. 02:57
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
1 декабря 2021 г. 21:59
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
29 ноября 2021 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi