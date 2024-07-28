Порывы ветра в Баку достигли 22 м/с

В Баку и на Абшеронском полуострове порывы ветра достигали 22 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове порывы ветра достигали 22 м/с.

Как передает Report , об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии о фактической погоде на территории Азербайджана.

Согласно информации на 10:00, в регионах республики сохраняется нестабильная погода, местами прошли проливные дожди с грозами, кое-где осадки обрели интенсивный характер.

Количество выпавших осадков в Загатале составило 72 мм, в Балакяне - 62 мм, в Гядабейе - 54 мм, в Гахе - 39 мм, в Гёйгёле - 33 мм, в Шеки - 31 мм, в Ярдымлы, Хыналыге - 21 мм, в Товузе - 20 мм, в Грызе - 19 мм, в Гяндже - 18 мм, в Лерике, Шамкире - 17 мм, в Лянкяране - 15 мм.

Северо-западный ветер в Ширване усилился до 16 м/с, в Джалилабаде - до 17 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 22 м/с.