Популяция завезенных из Азербайджана в Грузию джейранов превысила 200 особей

В Грузии успешно продолжается совместный проект по восстановлению популяции джейранов, осуществляемый при активной поддержке Всемирного фонда охраны природы (WWF) и правительства Азербайджана.

В Грузии успешно продолжается совместный проект по восстановлению популяции джейранов, осуществляемый при активной поддержке Всемирного фонда охраны природы (WWF) и правительства Азербайджана.

Как сообщили грузинскому бюро Report в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, в Самухской долине появилось на свет уже седьмое поколение газелей, общая численность которых превысила 200 особей.

Проект по восстановлению популяции джейранов стартовал в 2013 году. 10 газелей из Ширванского национального парка Азербайджана были завезены в Грузию и впервые за десятилетия выпущены в свою историческую среду - Самухскую долину.

Восстановление популяции газелей - один из главных приоритетов грузинских экологов.