Популяция диких животных в мире сократилась почти на 70%

В период с 1970 по 2018 год популяция диких животных в мире сократились в среднем на 69%, что является опасным снижением. Причинами этого приводятся продолжающаяся вырубка лесов, растущее потребление и загрязнение окружающей среды человеком.

В период с 1970 по 2018 год популяция диких животных в мире сократилась в среднем на 69%. Причинами этого приводятся продолжающаяся вырубка лесов, растущее потребление и загрязнение окружающей среды человеком.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такие данные приводятся в совместном докладе Фонда дикой природы (WWF) и Зоологического общества Лондона "Живая планета".

Для сравнения, с 1970 по 2014 год сокращение популяции составляло 60%, а с 1970 по 2016 год — 68%.

В рамках подготовки доклада ученые разных стран провели анализ численности 5 230 видов животных для оценки изменений их популяций на разных континентах. Значительнее всего — на 94% — сократилась популяция диких животных в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. На втором месте по сокращению популяции диких животных стоит Африка — 66%. Далее следуют Азиатско-Тихоокеанский регион — 55%, Северная Америка — 20%, Европа и Средняя Азия — 18%.

В настоящее время в список видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, который составляется Международным союзом охраны природы и природных ресурсов, включена 41 тыс. видов. Наибольшая угроза нависла над яванским и черным носорогами, амурским леопардом, зондским тигром, горной гориллой, тапанульским и суматранским орангутанами, морской черепахой бисса.