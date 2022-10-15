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Популяция диких животных в мире сократилась почти на 70%

Популяция диких животных в мире сократилась почти на 70% В период с 1970 по 2018 год популяция диких животных в мире сократились в среднем на 69%, что является опасным снижением. Причинами этого приводятся продолжающаяся вырубка лесов, растущее потребление и загрязнение окружающей среды человеком.
Экология
15 октября 2022 г. 06:38
Популяция диких животных в мире сократилась почти на 70%

В период с 1970 по 2018 год популяция диких животных в мире сократилась в среднем на 69%. Причинами этого приводятся продолжающаяся вырубка лесов, растущее потребление и загрязнение окружающей среды человеком.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такие данные приводятся в совместном докладе Фонда дикой природы (WWF) и Зоологического общества Лондона "Живая планета".

Для сравнения, с 1970 по 2014 год сокращение популяции составляло 60%, а с 1970 по 2016 год — 68%.

В рамках подготовки доклада ученые разных стран провели анализ численности 5 230 видов животных для оценки изменений их популяций на разных континентах. Значительнее всего — на 94% — сократилась популяция диких животных в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. На втором месте по сокращению популяции диких животных стоит Африка — 66%. Далее следуют Азиатско-Тихоокеанский регион — 55%, Северная Америка — 20%, Европа и Средняя Азия — 18%.

В настоящее время в список видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, который составляется Международным союзом охраны природы и природных ресурсов, включена 41 тыс. видов. Наибольшая угроза нависла над яванским и черным носорогами, амурским леопардом, зондским тигром, горной гориллой, тапанульским и суматранским орангутанами, морской черепахой бисса.

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