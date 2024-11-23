Politico: КНР обходит США и ЕС в гонке по климатической политике

Китай выигрывает гонку за лидерство у США и Евросоюза в политике по защите климата, его доминирование в сфере чистых технологий уже укрепило влияние среди развивающихся стран.

Китай выигрывает гонку за лидерство у США и Евросоюза в политике по защите климата, его доминирование в сфере чистых технологий уже укрепило влияние среди развивающихся стран.

Как передает Report, такое мнение выразили журналисты европейского издания Politico.

По их оценкам, китайское руководство десятилетиями прилагало усилия, чтобы добиться доминирования в мировом производстве чистой энергии. При этом, отметило издание, Китай никогда не настаивал на трудовых и экологических гарантиях, которые обычно требуют США и ЕС. Это позволило Пекину заключить деловые союзы с правительствами Африки, Азии и Латинской Америки, отмечается в публикации.

Согласно данным издания, только с 2023 года китайские фирмы инвестировали в чистые технологии за рубежом на сумму более $100 млрд. Особенно активно Китай действует в Африке, где ему удалось заключить 51 из 55 всех сделок на континенте по финансированию проектов в области солнечной энергии с 2021 года.

Отмечается, что развивающие страны теперь все чаще занимают сторону Китая в его спорах с Европой и США по поводу торговых отношений.

"Китай внес вклад в решение проблемы изменения климата, - приводит издание слова первого заместителя министра охраны окружающей среды Чжао Инминя. - В будущем Китай сделает все возможное, чтобы внести еще больший вклад".

Авторы статьи также признали, что Брюсселю и Вашингтону теперь часто "не хватает денег, чтобы конкурировать с Пекином".

"По сравнению с китайцами, мы действительно не у дел в Африке и, возможно, в некоторых частях Латинской Америки", - заявил бывший посланник США по вопросам изменения климата Тодд Стерн.

При этом, отмечает Politico, преимущество КНР над США и ЕС достигло такого уровня, что в Пекине даже не считают их своими конкурентами в сфере чистых технологий.

"Руководство Китая считает, что воспримет это как соревнование только тогда, когда увидит конкурента", - заявил эксперт аналитического центра the Asia Society Policy Institute Ли Шуо, добавив, что пока соперников КНР в этой области нет.