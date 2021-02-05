Полиэтиленовые пакеты толщиной 15-50 мкм будут продаваться как отдельный вид продукции

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление "О внесении изменений в правила торговли, общественного питания, бытовых и других видов услуг в Азербайджанской Республике".

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление "О внесении изменений в правила торговли, общественного питания, бытовых и других видов услуг в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report, в указанный документ добавлен новый пункт.

Согласно новому пункту, при оказании услуг (выполнении работ) торговли, общественного питания, бытового и других видов услуг в качестве отдельного вида продукции потребителям (покупателям) должны быть представлены легкие полиэтиленовые пакеты толщиной 15-50 мкм с ручками и без них, предназначенные для перевозки товаров и продукции потребителями (покупателями). Потребитель (покупатель) должен быть заранее проинформирован о том, что этот вид продукции платный и предоставляется отдельно.