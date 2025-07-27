Полиция продолжает профилактические мероприятия в зонах отдыха страны

Сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия для обеспечения безопасности граждан в зонах отдыха в связи с разгаром сезона.

Сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия для обеспечения безопасности граждан в зонах отдыха в связи с разгаром сезона.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в рамках мероприятий полицейские патрули проводят профилактические беседы с водителями, информируя о необходимости соблюдения скоростного режима и недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

На территории пляжей проводятся просветительская работа с гражданами с целью поддержания общественного порядка. Им рекомендуется не загрязнять места отдыха, усилить контроль за несовершеннолетними и немедленно сообщать сотрудникам полиции о любых негативных ситуациях.

Отметим, что подобные профилактические мероприятия будут проводиться регулярно.