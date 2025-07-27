О нас

Полиция продолжает профилактические мероприятия в зонах отдыха страны

Полиция продолжает профилактические мероприятия в зонах отдыха страны Сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия для обеспечения безопасности граждан в зонах отдыха в связи с разгаром сезона.
Экология
27 июля 2025 г. 15:14
Полиция продолжает профилактические мероприятия в зонах отдыха страны

Сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия для обеспечения безопасности граждан в зонах отдыха в связи с разгаром сезона.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в рамках мероприятий полицейские патрули проводят профилактические беседы с водителями, информируя о необходимости соблюдения скоростного режима и недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

На территории пляжей проводятся просветительская работа с гражданами с целью поддержания общественного порядка. Им рекомендуется не загрязнять места отдыха, усилить контроль за несовершеннолетними и немедленно сообщать сотрудникам полиции о любых негативных ситуациях.

Отметим, что подобные профилактические мероприятия будут проводиться регулярно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоPolis çimərliklərdə profilaktik tədbirləri davam etdirir

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi