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Полиция предупредила лиц, занимающихся незаконной ловлей рыбы

Полиция предупредила лиц, занимающихся незаконной ловлей рыбы

"Заверенный печатью документ лицам, занимающимся ловлей рыбы в море, выдается Государственной пограничной службой".   

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по борьбе с браконьерством и охраны рыбных запасов Управления полиции на водном транспорте министерства внутренних дел Эльмир Сулейманов. 

По его словам, есть рыбаки, которые выходят в море, не обращая внимания на наличие соответствующего заверенного документа: "Обращаясь к ним, мы советуем избегать этого. Рыбаки, вышедшие в море при непогоде и лица, не имеющие надлежащего заверенного печатью документа, по возвращении штрафуются. В течение года встречается немало подобных фактов", - сказал он. 

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