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Погодные условия в Азербайджане изменятся, ожидаются дождь и снег

Погодные условия в Азербайджане изменятся, ожидаются дождь и снег Синоптики предупредили об изменении погодных условиях в Азербайджане.
Экология
14 марта 2024 г. 16:29
Погодные условия в Азербайджане изменятся, ожидаются дождь и снег

Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с вечера 15 марта и до 17 марта в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных районах - снег.

В Нахчыванской АР, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском районах осадки будут интенсивными, возможны грозы, в некоторых горных и предгорных районах выпадет град.

Порывы западного ветра будут достигать 15-18 м/с. В ночь с 16 на 17 марта на некоторых горных районах ожидается гололед.

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Версия на азербайджанском языке Hava şəraiti dəyişəcək, yağış və qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

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