Погодные условия в Азербайджане изменятся, ожидаются дождь и снег

Синоптики предупредили об изменении погодных условиях в Азербайджане.

Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с вечера 15 марта и до 17 марта в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных районах - снег.

В Нахчыванской АР, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском районах осадки будут интенсивными, возможны грозы, в некоторых горных и предгорных районах выпадет град.

Порывы западного ветра будут достигать 15-18 м/с. В ночь с 16 на 17 марта на некоторых горных районах ожидается гололед.