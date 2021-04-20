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Погодные условия изменятся - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Погодные условия изменятся - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ C 21 по вечер 23 апреля ожидаются грозы, переменный дождь, местами интенсивный, град
Экология
20 апреля 2021 г. 14:59
Погодные условия изменятся - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Азербайджане переменятся погодные условия.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 21 апреля до полудня 23 апреля будет дуть северо-западный ветер 15-20 м/с, временами усилится до 23-28 м/с.

В некоторых северных и западных районах Азербайджана с 21 по вечер 23 апреля ожидаются грозы, переменный дождь, местами интенсивный, град.

Будет дуть западный ветер 15-20 м/с, местами усилится до 23-28 м/с. Вероятно увеличение уровня воды в реках.

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