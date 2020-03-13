Погодные условия изменятся, похолодает на 5-8 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение об ожидаемой смене погодных условий.

Как сообщили Report в департаменте, после аномально теплых погодных условий, со второй половины дня 16 марта по вторую половину дня 17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать северо-западный ветер.

Скорость ветра достигнет 18-23, временами 25-30 м/с, 16 марта ближе к вечеру временами усилится, с вечера 16 марта по 19 марта ожидаются переменные осадки. За этот период температура воздуха опустится на 5-8 градусов и составит 7-10 градусов тепла.

14 марта на фоне сравнительно высокой температуры в Баку и на Абшеронском полуострове скорость юго-западного ветра составит 15-20 м/с.

С 14 марта начиная с северных и западных районов Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, с 16 марта возможны ухудшение погодных условий и переменные осадки. В некоторых местах осадки примут интенсивный характер, в горных и предгорных районах возможен снег. Скорость западного ветра временами достигнет 15-20 м/с, с 16 марта по вторую половину дня 17 марта скорость ветра местами достигнет 30-35 м/с.

По сравнению с предыдущими днями столбики термометров постепенно опустятся на 5-8 градусов. Уровень рек может повыситься. Нестабильные погодные условия продлятся до конца второй декады месяца.