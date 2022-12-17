Погода в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне

В Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне 17 декабря в течение дня временами ожидаются небольшие осадки, вечером, в основном, без осадков, временами туман.

В Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне 17 декабря в течение дня временами ожидаются небольшие осадки, вечером, в основном, без осадков, временами туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха днем от 1° мороза до 3° тепла, вечером - до 3° мороза.

18 декабря, в основном, без осадков, утром и вечером временами туман. Скорость западного ветра составит 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-6° мороза, днем - от 1 до 3° тепла.

19 декабря ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами туман. Слабый восточный ветер вечером сменится умеренным западным. Температура воздуха ночью составит 3-5° мороза, днем - от 1 до 3° тепла.