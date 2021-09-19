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Завтра в Баку будет без осадков

Завтра в Баку будет без осадков Погода в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается без осадков, умеренный южный ветер
Экология
19 сентября 2021 г. 11:52
Завтра в Баку будет без осадков

Погода в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается без осадков, умеренный южный ветер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем - 26-29 градусов тепла. В Баку ночью будет 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%, днем - 40-45%.

Погода в основном будет благоприятной для метеочувствительных людей.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно безоблачная погода, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременный дождь и туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 27-32 градуса тепла, в горах ночью - 10-15, днем - 16-21 градус тепла.

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