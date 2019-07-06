Погода в Азербайджане завтра ухудшится

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 26-30 градусов тепла, в Баку ночью будет 21-23, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра временами ливневые дожди, возможны грозы и град. Западный ветер в отдельных областях временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 19-24 градуса тепла.