Погода в Азербайджане переменится

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 7 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, местами возможны ливни и грозы.

Утром будет туман, умеренный северный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-16, днем 18-21 градус тепла, в Баку ночью 14-16, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 750 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

7 мая в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами ливни. На отдельных территориях возможны грозы, град, в горных территориях - снег. Ночью и утром будет туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 7-8 мая на Абшеронском полуострове прогнозируется умеренный северный ветер и сравнительно высокая влажность, что может вызвать у большинства метеочувствительных людей чувство дискомфорта.