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Погода в Азербайджане на воскресенье

Погода в Азербайджане на воскресенье Обнародован прогноз погоды на воскресенье, 2 августа
Экология
1 августа 2020 г. 13:57
Погода в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды на воскресенье, 2 августа.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове погода в основном пройдет без осадков, будет дуть южный ветер, который к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-23, днем 30-35, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Апшерона будет дуть южный ветер, который к вечеру сменится умеренным северо-западным. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 25-26 градусов тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, но днем, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются грозы, иногда дожди, в отдельных местах интенсивные ливни, град. Ветер западный, днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 33-38, в горах ночью 14-17, днем 18-23 градуса тепла.

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