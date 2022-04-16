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Погода в Азербайджане на ближайшие дни

Погода в Азербайджане на ближайшие дни Сегодня на территории страны наблюдается безоблачная погода.
Экология
16 апреля 2022 г. 14:54
Погода в Азербайджане на ближайшие дни

Сегодня на территории страны наблюдается безоблачная погода.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, температура воздуха на 2° выше климатической нормы.

В ближайшие 2-3 дня в Баку и на Апшеронском полуострове, в регионах ожидается стабильная погода, в течение дня в основном без осадков, но в ночь на 17 апреля местами вероятен дождь. Ночью и утром будет туман.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 15-20° тепла, в некоторых районах- 20-25° тепла, в горах-8-13° тепла. 18-19 апреля местами усилится умеренный южный ветер.

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Версия на азербайджанском языке Yaxın günlərdə müşahidə olunacaq hava şəraiti açıqlanıb

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