Погода в Азербайджане на ближайшие дни

Сегодня на территории страны наблюдается безоблачная погода.

Сегодня на территории страны наблюдается безоблачная погода.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, температура воздуха на 2° выше климатической нормы.

В ближайшие 2-3 дня в Баку и на Апшеронском полуострове, в регионах ожидается стабильная погода, в течение дня в основном без осадков, но в ночь на 17 апреля местами вероятен дождь. Ночью и утром будет туман.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 15-20° тепла, в некоторых районах- 20-25° тепла, в горах-8-13° тепла. 18-19 апреля местами усилится умеренный южный ветер.