Погода в Азербайджане на ближайшие дни

Сегодня на территории страны наблюдается безоблачная погода.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, температура воздуха на 2° выше климатической нормы.
В ближайшие 2-3 дня в Баку и на Апшеронском полуострове, в регионах ожидается стабильная погода, в течение дня в основном без осадков, но в ночь на 17 апреля местами вероятен дождь. Ночью и утром будет туман.
Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 15-20° тепла, в некоторых районах- 20-25° тепла, в горах-8-13° тепла. 18-19 апреля местами усилится умеренный южный ветер.