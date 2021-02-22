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Погода резко изменится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Погода резко изменится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 18-23 м/с и порывами до 25-30 м/с, 24 февраля скорость ветра на полуострове будет достигать до 32-35 м/с. Есть вероятность метели
Экология
22 февраля 2021 г. 13:06
Погода резко изменится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Национальная служба гидрометеорологии предупреждает о резком изменении погоды.

Как сообщает Report, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 23 февраля до утра 25 февраля ожидаются осадки, которые в ночь с 23 на 24 перейдут в снег, местами интенсивный.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 18-23 м/с и порывами до 25-30 м/с, 24 февраля скорость ветра на полуострове будет достигать до 32-35 м/с. Есть вероятность метели.

Ожидается постепенное понижение температуры воздуха на 5-10 градусов по сравнению с прошлыми днями, 0-5 градусов мороза. Ночью и утром 24-25 февраля дороги, вероятно, покроются льдом.

С вечера 23 февраля в северных и восточных районах Азербайджана и до утра 25 февраля на территории страны ожидается обильный дождь, мокрый снег, снег, интенсивный и сильный, в основном в горных и предгорных районах. Будет дуть западный ветер со скоростью до 18-23 м/с, в отдельных местах до 28-33 м/с.

Температура воздуха будет постепенно снижаться на 5-10 градусов по сравнению с прошлыми днями, в низменных районах температура воздуха составит 3-8, в горных районах 15-20 градусов мороза. Дороги покроются льдом.

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