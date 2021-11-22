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Погода на территории Азербайджана ухудшится, температура понизится на 5-10 градусов

Погода на территории Азербайджана ухудшится, температура понизится на 5-10 градусов В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 24 ноября и до дневных часов 25 ноября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с, местами до 28 м/с.
Экология
22 ноября 2021 г. 18:31
Погода на территории Азербайджана ухудшится, температура понизится на 5-10 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 24 ноября и до дневных часов 25 ноября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с, местами до 28 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха понизится на 5-7° по сравнению с предыдущими днями.

25 ноября в некоторых северо-западных районах Азербайджана вплоть до 27 ноября ожидаются интенсивные осадки, в горных районах - снег. С вечера 24-го ноября до полудня 25-го ноября западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Температура воздуха понизится на 5-10° по сравнению с предыдущими днями. Уровень воды в реках повысится.

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Версия на английском языке Weather in Azerbaijan to worsen, temperature to drop by 5-10 degrees
Версия на азербайджанском языке Yağış, qar yağacaq, güclü külək əsəcək, temperatur 5-10 dərəcə enəcək

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