Погода на территории Азербайджана ухудшится, температура понизится на 5-10 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 24 ноября и до дневных часов 25 ноября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с, местами до 28 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 24 ноября и до дневных часов 25 ноября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с, местами до 28 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха понизится на 5-7° по сравнению с предыдущими днями.

25 ноября в некоторых северо-западных районах Азербайджана вплоть до 27 ноября ожидаются интенсивные осадки, в горных районах - снег. С вечера 24-го ноября до полудня 25-го ноября западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Температура воздуха понизится на 5-10° по сравнению с предыдущими днями. Уровень воды в реках повысится.