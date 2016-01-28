Завтра в Азербайджане ожидается переменная облачность

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 29 января в столице и на полуострове прогнозируется умеренный юго-западный ветер, который в дневные часы местами усилится.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла. В Баку ночью 0-2 градуса мороза, днем 5-7 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, скорость юго-западного ветра в горных районах немного увеличится.

Ночью температура воздуха составит 4-9 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла, в горах ночью 12-17, в высокогорьях 17-22 градусов ниже нуля, днем 0-5 градусов мороза, местами до 3 градусов тепла.

Ночью и утром на дорогах будет гололед.

Слабые, умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове с 29-го по 31-ое января будут благоприятны для метеочувствительных людей.