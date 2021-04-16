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Погода на субботу 

Погода на субботу  Атмосферное давление снизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%
Экология
16 апреля 2021 г. 13:21
Погода на субботу 

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем 17-22, в Баку ночью 11-13, днем 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

17 апреля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, град. Ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер, в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 23-28, в горах ночью 5-10, в высокогорье до 2 градусов тепла, днем 12-17, местами до 20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 17 апреля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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