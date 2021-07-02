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Погода на субботу 3 июля

Погода на субботу 3 июля 3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.
Экология
2 июля 2021 г. 14:27
Погода на субботу 3 июля

3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-25, днем 32-36 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится ниже нормы с 755 мм до 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть юго-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, сильный дождь, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 23-27, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей

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