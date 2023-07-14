Погода изменится, температура понизится на 5-8 градусов, пойдут дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове к утру 16-17 июля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду, с порывами до 20-25 метров в секунду.

В Баку и на Абшеронском полуострове к утру 16-17 июля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду, с порывами до 20-25 метров в секунду.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, 16 июля ожидаются дожди преимущественно утром и вечером, 17-го - периодически.

В некоторых частях полуострова пройдут интенсивные ливни. Температура воздуха понизится на 5-8° ниже, чем в предыдущие дни, 17 числа днем будет 22-27° тепла.

После нескольких дней умеренной погоды в районах Азербайджана, с 16 июля, начиная с западных районов, до 18 июля ожидается неустойчивая погода с ливневыми дождями.

Осадки будут интенсивными и сильными в основном в Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Центральноаранском, Нагорно-Ширванском, Лянкяран-Астаринском районах, возможны грозы, в высокогорьях - мокрый снег.

Западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду, в отдельных местах - до 23-28 метров в секунду.

Ожидается, что водность рек увеличится, а в некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки и сели.