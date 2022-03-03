Завтра ожидаются грозы и дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня 4 марта ожидается сильный дождь.

В Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня 4 марта ожидается сильный дождь.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

4 марта юго-западный ветер сменится северо-западным, скорость которого составит 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с, 5 марта вновь ожидается сильный юго-западный ветер.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов в ночь с 3 на 4 марта, ожидаются грозы, дожди, 4 марта местами интенсивные, в горных и предгорных районах выпадет снег, 5 марта осадки постепенно прекратятся. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с.

Температура воздуха понизится на 5-8° по сравнению с прошлыми днями. Ожидается повышение уровня воды в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа.