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Завтра ожидаются грозы и дожди

Завтра ожидаются грозы и дожди В Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня 4 марта ожидается сильный дождь.
Экология
3 марта 2022 г. 15:33
Завтра ожидаются грозы и дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня 4 марта ожидается сильный дождь.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

4 марта юго-западный ветер сменится северо-западным, скорость которого составит 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с, 5 марта вновь ожидается сильный юго-западный ветер.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов в ночь с 3 на 4 марта, ожидаются грозы, дожди, 4 марта местами интенсивные, в горных и предгорных районах выпадет снег, 5 марта осадки постепенно прекратятся. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с.

Температура воздуха понизится на 5-8° по сравнению с прошлыми днями. Ожидается повышение уровня воды в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа.

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Версия на английском языке Rain, snow predicted tomorrow
Версия на азербайджанском языке Yağış, qar yağacaq, temperatur 5-8 dərəcə enəcək

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