О нас
Report Georgia
Аудио новости

Погода будет неустойчивой, ожидается снег

Погода будет неустойчивой, ожидается снег Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода
Экология
28 февраля 2021 г. 12:04
Погода будет неустойчивой, ожидается снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода.

Как передает Report со ссылкой на Бюро гидрометеорологии Национальной гидрометеорологической службы, во второй половине дня в некоторых местах возможен дождь.

Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер. Tемпература воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление будет на уровне 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются осадки, в некоторых местах возможен снег. Ветер западный, временами сильный. Температура воздуха составит ночью 0-4 мороза, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью минус 3-5 градусов, днем 0-3 градусов мороза.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağıntılı olacaq, bəzi ərazilərə qar yağacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

Прогноз погоды на 28 февраля
Прогноз погоды на 28 февраля
27 февраля 2021 г. 12:14
Житель Огуза оштрафован за вырубку деревьев
Житель Огуза оштрафован за вырубку деревьев
26 февраля 2021 г. 16:19
Погода будет неустойчивой, пойдет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Погода будет неустойчивой, пойдет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
26 февраля 2021 г. 13:39
Прогноз погоды в Азербайджане на 27 февраля
Прогноз погоды в Азербайджане на 27 февраля
26 февраля 2021 г. 13:36
Институт географии НАНА о причине замерзания прибрежной полосы Каспия
Институт географии НАНА о причине замерзания прибрежной полосы Каспия
25 февраля 2021 г. 14:28
Прогноз погоды в Азербайджане на 26 февраля
Прогноз погоды в Азербайджане на 26 февраля
25 февраля 2021 г. 14:14
Самая низкая температура зафиксирована на северо-востоке Азербайджана
Самая низкая температура зафиксирована на северо-востоке Азербайджана
25 февраля 2021 г. 10:25
В некоторых городах и районах продолжает идти снег
В некоторых городах и районах продолжает идти снег
24 февраля 2021 г. 21:46
Скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове снизилась
Скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове снизилась
24 февраля 2021 г. 19:29
Умайра Тагиева: В Баку за день выпало месячное количество осадков
Умайра Тагиева: В Баку за день выпало месячное количество осадков
24 февраля 2021 г. 17:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi