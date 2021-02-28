Погода будет неустойчивой, ожидается снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода.

Как передает Report со ссылкой на Бюро гидрометеорологии Национальной гидрометеорологической службы, во второй половине дня в некоторых местах возможен дождь.

Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер. Tемпература воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление будет на уровне 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются осадки, в некоторых местах возможен снег. Ветер западный, временами сильный. Температура воздуха составит ночью 0-4 мороза, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью минус 3-5 градусов, днем 0-3 градусов мороза.