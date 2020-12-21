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В Азербайджане до конца недели сохранится нестабильная погода

В Азербайджане до конца недели сохранится нестабильная погода Позади две декады декабря. С сегодняшнего дня дни начнут удлиняться, а ночи – становиться короче.
Экология
21 декабря 2020 г. 19:49
В Азербайджане до конца недели сохранится нестабильная погода

Позади две декады декабря. С сегодняшнего дня дни начнут удлиняться, а ночи – становиться короче.

Как сообщила Report руководитель Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, нынешний декабрь по сравнению с декабрями предыдущих лет может считаться самым нестабильным и переменчивым. Хотя средняя температура воздуха и близка к норме, зафиксирована существенная амплитуда колебаний. Так, в 11-ти из прошедших 20-ти дней, температура воздуха превысила норму на 2 градуса, в течение 6 дней же – была на 3 градуса ниже нормы.

Согласно многолетним показателям, в основном в районах количество дождливых дней составило 6-9 дней, в Губа-Шамахинской и Лянкяран-Астаринской зонах – до 11-13 дней.

Дождливых дней в столице было в два раза больше нормы – 15 дней, количество же осадков за 2 декады составило 110% месячной нормы.

Согласно общей тенденции погоды на этой неделе можно сказать, что предстоящие дни тоже будут нестабильными. В связи с атмосферным фронтом, который пройдет над страной, с 23 по 26 декабря местами ожидаются интенсивные осадки, в горных районах прогнозируется снег. Этот процесс 24-25 декабря будет сопровождаться северо-западным ветром, который будет дуть со скоростью 15-20 м/с, временами его порывы будут увеличиваться до 23 м/с.

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