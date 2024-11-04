Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, усиливающийся юго-западный ветер сменится днем сильным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 6-9°, днем 11-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем и ночью составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако в горных и предгорных районах ожидается снег, возможен град, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-8°, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-3° мороза, в высокогорьях 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.