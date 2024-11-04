О нас

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
4 ноября 2024 г. 12:45
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, усиливающийся юго-западный ветер сменится днем сильным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 6-9°, днем 11-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем и ночью составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако в горных и предгорных районах ожидается снег, возможен град, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-8°, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-3° мороза, в высокогорьях 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for November 5
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, külək əsəcək

Другие новости из категории

В Азербайджане наблюдается повышение уровня воды в реках
В Азербайджане наблюдается повышение уровня воды в реках
4 ноября 2024 г. 10:29
В Баку и на Абшероне усилился ветер
В Баку и на Абшероне усилился ветер
3 ноября 2024 г. 16:18
В Азербайджане из-за тумана снизится дальность видимости на дорогах
В Азербайджане из-за тумана снизится дальность видимости на дорогах
3 ноября 2024 г. 14:46
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
Нацслужба гидрометеорологии Азербайджана обратилась к населению в связи с нестабильной погодой
Нацслужба гидрометеорологии Азербайджана обратилась к населению в связи с нестабильной погодой
3 ноября 2024 г. 11:27
В Баку наблюдается сильный туман
ФотоВ Баку наблюдается сильный туман
3 ноября 2024 г. 08:26
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
В Азербайджане температура воздуха понизится на 7-10 градусов
В Азербайджане температура воздуха понизится на 7-10 градусов
1 ноября 2024 г. 17:11
Завтра в Азербайджане ожидается 25 градусов тепла 
Завтра в Азербайджане ожидается 25 градусов тепла 
1 ноября 2024 г. 13:08
На Солнце произошла вспышка самого высокого класса
На Солнце произошла вспышка самого высокого класса
1 ноября 2024 г. 07:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi