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Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области окружающей среды

Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области окружающей среды Находящийся с рабочим визитом в Азербайджане региональный директор японской компании Mitsubishi Кентаро Хосоми и посол Японии в Азербайджане Вада Джуничи встретились с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.
Экология
11 мая 2022 г. 15:29
Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области окружающей среды

Находящийся с рабочим визитом в Азербайджане региональный директор японской компании Mitsubishi Кентаро Хосоми и посол Японии в Азербайджане Вада Джуничи встретились с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по охране окружающей среды, сокращению выбросов углекислого газа и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

В заключение был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области окружающей среды.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Japan sign MoU on cooperation in field of environment
Версия на азербайджанском языке Ətraf mühit sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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