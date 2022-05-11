Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области окружающей среды

Находящийся с рабочим визитом в Азербайджане региональный директор японской компании Mitsubishi Кентаро Хосоми и посол Японии в Азербайджане Вада Джуничи встретились с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Находящийся с рабочим визитом в Азербайджане региональный директор японской компании Mitsubishi Кентаро Хосоми и посол Японии в Азербайджане Вада Джуничи встретились с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по охране окружающей среды, сокращению выбросов углекислого газа и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

В заключение был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области окружающей среды.