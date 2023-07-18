Подготовлены предложения по улучшению экологии в селе Союдлю Гедабейского района

На основе результатов исследований и мониторинга, проведенных на территории села Союдлю Гедабейского района, была проанализирована текущая ситуация, подготовлены и представлены в Кабинет министров комплексные предложения по оздоровлению, обеспечения безоп

На основе результатов исследований и мониторинга, проведенных на территории села Союдлю Гедабейского района, была проанализирована текущая ситуация, подготовлены и представлены в Кабинет министров комплексные предложения по оздоровлению, обеспечения безопасности и улучшения экологической ситуации.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении комиссии, созданной по поручению президента страны и распоряжению премьер-министра от 21 июня 2023 года с целью проведения мониторинга и оценки текущей ситуации в селе Союдлю Гедабейского района.

Результаты показали, что предприятие, работающее на территории, нарушило правила техники безопасности, охраны окружающей среды и санитарии, не было получено разрешение соответствующих органов исполнительной власти в процессе эксплуатации и строительства.

По этой причине в подготовленном пакете предложений принято решение о временном приостановлении деятельности предприятия.

Подготовленный план включает проведение экологического аудита на территории с участием международных компаний, разработку плана реабилитации и рекультивации хранилища отходов, проверку устойчивости существующего хранилища отходов и плотины, а также полное выполнение требований по оздоровлению окружающей среды.

Также в план внесены предложения по продолжению дальнейшей деятельности компании при условии применения современных технологий в производстве.

Эксплуатирующую компанию обязывают улучшить отношения с местным населением, реализовать корпоративные медицинские и социальные проекты в селе Союдлю.

В ходе очередного заседания комиссии, состоявшегося сегодня в Гедабейском районе, было проведено совещание с представителями эксплуатирующей компании, а также обсуждены предложения по оздоровлению экологии. Позже была организована встреча с жителями села, где они были проинформированы о работе, проделанной комиссией.