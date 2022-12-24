Подготовлена электронная "водная" карта освобожденных районов

“С целью подготовки генеральных планов освобожденных районов с помощью летательных аппаратов были проведены съемки на площади 240 квадратных километров, составлены топокарты различного масштаба и ” Электронная карта водных ресурсов".

“С целью подготовки генеральных планов освобожденных районов с помощью летательных аппаратов были проведены съемки на площади 240 квадратных километров, составлены топокарты различного масштаба и ” Электронная карта водных ресурсов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев во время выступления на конференции на тему ”Экологические аспекты Великого возвращения“, посвященной "Первой Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики“.

По его словам, составлен "Атлас природных ресурсов Карабаха", проведены другие необходимые топографические работы.

Министр отметил, что в связи с динамичным развитием экономики, особенно в целях удовлетворения потребностей строительного сектора в сырье, геолого-поисковые и разведочные работы, эксплуатирование месторождений являются актуальными вопросами.