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Подготовлена электронная карта объектов водного хозяйства на освобожденных территориях

Подготовлена электронная карта объектов водного хозяйства на освобожденных территориях "С целью восстановления деятельности расположенного на территории Зангиланского района Баситчайского государственного природного заповедника начаты работы по оценке экологической ситуации и созданию необходимой инфраструктуры на территории".
Экология
3 декабря 2021 г. 16:27
Подготовлена электронная карта объектов водного хозяйства на освобожденных территориях

"С целью восстановления деятельности расположенного на территории Зангиланского района Баситчайского государственного природного заповедника начаты работы по оценке экологической ситуации и созданию необходимой инфраструктуры на территории".

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал во время выступления на панели на тему "Большое возвращение в Карабах: Устойчивое заселение и экономическая реинтеграция" в рамках Экономического форума UNEC.

М.Бабаев подчеркнул, что за минувший период для обеспечения потребности в проектировании и планировании на освобожденных территориях соответствующей службой министерства с помощью летательных аппаратов были проведены фотосъемки 213 кв. км территории, подготовлены ортофотопланы и цифровые топографические планы: "Наряду с этим подготовлена электронная карта объектов водного хозяйства, расположенных на освобожденных от оккупации территориях".

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