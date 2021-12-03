Подготовлена электронная карта объектов водного хозяйства на освобожденных территориях

"С целью восстановления деятельности расположенного на территории Зангиланского района Баситчайского государственного природного заповедника начаты работы по оценке экологической ситуации и созданию необходимой инфраструктуры на территории".

"С целью восстановления деятельности расположенного на территории Зангиланского района Баситчайского государственного природного заповедника начаты работы по оценке экологической ситуации и созданию необходимой инфраструктуры на территории".

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал во время выступления на панели на тему "Большое возвращение в Карабах: Устойчивое заселение и экономическая реинтеграция" в рамках Экономического форума UNEC.

М.Бабаев подчеркнул, что за минувший период для обеспечения потребности в проектировании и планировании на освобожденных территориях соответствующей службой министерства с помощью летательных аппаратов были проведены фотосъемки 213 кв. км территории, подготовлены ортофотопланы и цифровые топографические планы: "Наряду с этим подготовлена электронная карта объектов водного хозяйства, расположенных на освобожденных от оккупации территориях".