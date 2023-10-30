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Начала работу подготовительная встреча "PreCop28"

Начала работу подготовительная встреча "PreCop28" В рамках подготовки к 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Абу-Даби начала свою работу подготовительная встреча "PreCop28".
Экология
30 октября 2023 г. 20:40
Начала работу подготовительная встреча PreCop28

В рамках подготовки к 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Абу-Даби начала свою работу подготовительная встреча "PreCop28".

Как сообщает Report, в подготовительной встрече "PreCop 28" принимают участие 70 министров и более 100 делегатов из разных стран, в том числе азербайджанская делегация.

На мероприятии обсуждаются ключевые политические аспекты переговоров по изменению климата, в том числе решения, которые помогут достичь консенсуса в отношении сокращения глобальных выбросов на 43% к 2030 году.

Отметим, что подготовительная встреча продлится до 31 октября.

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Версия на азербайджанском языке Фото"PreCop28" hazırlıq görüşü öz işinə başlayıb

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