Начала работу подготовительная встреча "PreCop28"

В рамках подготовки к 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Абу-Даби начала свою работу подготовительная встреча "PreCop28".

В рамках подготовки к 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Абу-Даби начала свою работу подготовительная встреча "PreCop28".

Как сообщает Report, в подготовительной встрече "PreCop 28" принимают участие 70 министров и более 100 делегатов из разных стран, в том числе азербайджанская делегация.

На мероприятии обсуждаются ключевые политические аспекты переговоров по изменению климата, в том числе решения, которые помогут достичь консенсуса в отношении сокращения глобальных выбросов на 43% к 2030 году.

Отметим, что подготовительная встреча продлится до 31 октября.