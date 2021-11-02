Почти 90 стран присоединились к усилиям по сокращению выбросов метана

Сегодня будет запущено официальное партнерство по пакту, направленному на сокращение выбросов метана на 30 % к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года.

Сегодня будет запущено официальное партнерство по пакту, направленному на сокращение выбросов метана на 30 % к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, к этой инициативе по сокращению выбросов метана, возглавляемой США и ЕС, присоединились почти 90 стран.

Так, среди новых подписантов, входящих в источники выбросов метана - Бразилия. А Китай, Россия и Индия, также входящие в пятерку крупнейших источников выбросов метана, не подписали это обязательство.

Хотя это не является частью официальных переговоров в ООН, обязательство по метану может войти в число наиболее значимых результатов конференции COP26, учитывая его потенциальное влияние на сдерживание катастрофического изменения климата. Метан является основным парниковым газом после углекислого газа. Он обладает более высоким потенциалом улавливания тепла, чем CO2, но разрушается в атмосфере быстрее.

Двухдневный саммит, в работе которого принимают участие больше 120 глав государств и правительств, проходит в Глазго 1-2 ноября в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).