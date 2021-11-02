О нас
Report Georgia
Аудио новости

Почти 90 стран присоединились к усилиям по сокращению выбросов метана

Почти 90 стран присоединились к усилиям по сокращению выбросов метана Сегодня будет запущено официальное партнерство по пакту, направленному на сокращение выбросов метана на 30 % к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года.
Экология
2 ноября 2021 г. 11:37
Почти 90 стран присоединились к усилиям по сокращению выбросов метана

Сегодня будет запущено официальное партнерство по пакту, направленному на сокращение выбросов метана на 30 % к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, к этой инициативе по сокращению выбросов метана, возглавляемой США и ЕС, присоединились почти 90 стран.

Так, среди новых подписантов, входящих в источники выбросов метана - Бразилия. А Китай, Россия и Индия, также входящие в пятерку крупнейших источников выбросов метана, не подписали это обязательство.

Хотя это не является частью официальных переговоров в ООН, обязательство по метану может войти в число наиболее значимых результатов конференции COP26, учитывая его потенциальное влияние на сдерживание катастрофического изменения климата. Метан является основным парниковым газом после углекислого газа. Он обладает более высоким потенциалом улавливания тепла, чем CO2, но разрушается в атмосфере быстрее.

Двухдневный саммит, в работе которого принимают участие больше 120 глав государств и правительств, проходит в Глазго 1-2 ноября в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Nearly 90 countries join pact to cut methane emissions

Другие новости из категории

Делегация Азербайджана участвует в конференции ООН по изменению климата
Делегация Азербайджана участвует в конференции ООН по изменению климата
1 ноября 2021 г. 14:12
Завтра в Азербайджане ожидается дождь и ветер
Завтра в Азербайджане ожидается дождь и ветер
1 ноября 2021 г. 13:26
Лидеры саммита G20 договорились высадить триллион деревьев на Земле до 2030 года
Лидеры саммита G20 договорились высадить триллион деревьев на Земле до 2030 года
31 октября 2021 г. 23:35
Прогноз погоды в Азербайджане на первый день ноября
Прогноз погоды в Азербайджане на первый день ноября
31 октября 2021 г. 12:01
Прогноз погоды в Азербайджане на 31 октября
Прогноз погоды в Азербайджане на 31 октября
30 октября 2021 г. 12:15
В Карабахе на площади 100 га будут высажены деревья 
В Карабахе на площади 100 га будут высажены деревья 
29 октября 2021 г. 13:36
Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо
Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо
29 октября 2021 г. 13:08
В Карабахе и Зангезуре пройдут акции по посадке деревьев
В Карабахе и Зангезуре пройдут акции по посадке деревьев
29 октября 2021 г. 11:24
Готовится программа по мониторингу реки Охчучай, загрязняемой Арменией
Готовится программа по мониторингу реки Охчучай, загрязняемой Арменией
29 октября 2021 г. 11:07
Ученые заявили о приближении невыносимой жары
Ученые заявили о приближении невыносимой жары
29 октября 2021 г. 05:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi