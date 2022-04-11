В парке “Нефтчиляр” срубили засохшие деревья

В парке “Нефтчиляр”, расположенном на территории Сураханского района, срублено несколько деревьев.

В парке “Нефтчиляр”, расположенном на территории Сураханского района, срублено несколько деревьев.

Это видно на видеозаписи, поступившем в Report.

Главный инженер объединения хозяйств по озеленению исполнительной власти города Баку Джаваншир Мамедов сказал Report, что в парке ”Нефтчиляр" было срублено 7 деревьев: “Это было сделано на основании заключения Министерства экологии и природных ресурсов. Деревья были полностью засохшими. Их убирают оттуда, чтобы предотвратить перенос болезни на другие деревья. Вместо срубленных деревьев в парке посажено 15 молодых деревьев".