По случаю Дня Победы в Баку прошла акция по посадке деревьев

В рамках мероприятий, посвященных 8 Ноября - Дню Победы, во всех районах города Баку была проведена широкомасштабная акция по посадке деревьев.

В рамках мероприятий, посвященных 8 Ноября - Дню Победы, во всех районах города Баку была проведена широкомасштабная акция по посадке деревьев.

Как сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, акция, организованная столичной мэрией по случаю первой годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне, прошла на территории Наримановского района - на улицах Мамеда Араза и Ашыга Моллы Джумы.

В ходе этой акции территория была очищена от бытовых отходов, посажено до 400 новых деревьев. Акция является продолжением работ, направленных на восстановление экологического баланса и благоустройство территории.