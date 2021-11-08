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По случаю Дня Победы в Баку прошла акция по посадке деревьев

По случаю Дня Победы в Баку прошла акция по посадке деревьев В рамках мероприятий, посвященных 8 Ноября - Дню Победы, во всех районах города Баку была проведена широкомасштабная акция по посадке деревьев.
Экология
8 ноября 2021 г. 15:50
По случаю Дня Победы в Баку прошла акция по посадке деревьев

В рамках мероприятий, посвященных 8 Ноября - Дню Победы, во всех районах города Баку была проведена широкомасштабная акция по посадке деревьев.

Как сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, акция, организованная столичной мэрией по случаю первой годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне, прошла на территории Наримановского района - на улицах Мамеда Араза и Ашыга Моллы Джумы.

В ходе этой акции территория была очищена от бытовых отходов, посажено до 400 новых деревьев. Акция является продолжением работ, направленных на восстановление экологического баланса и благоустройство территории.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Zəfər Günü münasibətilə ağacəkmə aksiyası keçirilib

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