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По случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева проведена очередная акция по посадке деревьев

По случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева проведена очередная акция по посадке деревьев В связи со 100-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева были проведены очередные мероприятия по посадке деревьев.
Экология
20 апреля 2023 г. 20:51
По случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева проведена очередная акция по посадке деревьев

В связи со 100-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева были проведены очередные мероприятия по посадке деревьев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что очередное мероприятие по посадке деревьев состоялось сегодня с участием официальных лиц министерства, маршалов и сотрудников Baku City Circuit, преподавателей и студентов Азербайджанского медицинского университета, а также волонтеров.

Во время акции были посажены Эльдарская сосна и оливковые деревья, соответствующие почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

Целью проведения мероприятий по посадке деревьев является увековечивание памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUlu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar növbəti ağacəkmə tədbirləri keçirilib

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