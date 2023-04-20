По случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева проведена очередная акция по посадке деревьев

В связи со 100-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева были проведены очередные мероприятия по посадке деревьев.

В связи со 100-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева были проведены очередные мероприятия по посадке деревьев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что очередное мероприятие по посадке деревьев состоялось сегодня с участием официальных лиц министерства, маршалов и сотрудников Baku City Circuit, преподавателей и студентов Азербайджанского медицинского университета, а также волонтеров.

Во время акции были посажены Эльдарская сосна и оливковые деревья, соответствующие почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

Целью проведения мероприятий по посадке деревьев является увековечивание памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.