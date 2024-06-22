По реке Гильгильчай на территории Шабранского района сошел сель

Уровень воды в реках Гейчай, Гирдыманчай и Пирсаатчай продолжает расти в связи с продолжающимися интенсивными осадками.
Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 11:00.
По данным службы, в других реках наблюдается относительное снижение уровня воды.
Директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Асиф Вердиев отметил, что в настоящее время по реке Гильгильчай на территории Шабранского района сходит сель. Уровень воды в реках регулярно контролируется автоматическими станциями, добавил он