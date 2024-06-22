О нас

По реке Гильгильчай на территории Шабранского района сошел сель

По реке Гильгильчай на территории Шабранского района сошел сель Уровень воды в реках Гейчай, Гирдыманчай и Пирсаатчай продолжает расти в связи с продолжающимися интенсивными осадками.
Экология
22 июня 2024 г. 11:49
По реке Гильгильчай на территории Шабранского района сошел сель

Уровень воды в реках Гейчай, Гирдыманчай и Пирсаатчай продолжает расти в связи с продолжающимися интенсивными осадками.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 11:00.

По данным службы, в других реках наблюдается относительное снижение уровня воды.

Директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Асиф Вердиев отметил, что в настоящее время по реке Гильгильчай на территории Шабранского района сходит сель. Уровень воды в реках регулярно контролируется автоматическими станциями, добавил он

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gilgilçaydan sel keçməsi davam edir

Самое важное

Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi